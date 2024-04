Triki-Kinderbüro Trier organisiert Schulranzenspende

per Mail teilen

Viele Familien können das Geld für einen Schulranzen nicht mehr aufbringen. Das Deutsche Kinderhilfswerk organisiert Schulranzenspenden - in Trier über das Triki-Büro.

Es dauert gar nicht mehr lang, dann endet für viele Kinder die Zeit im Kindergarten und der erste Schultag steht vor der Tür. In den Taschengeschäften und Kaufhäusern werden jetzt schon die neuesten Schulranzenmodelle im Schaufenster ausgestellt. Doch bei den Preisen wird vielen Eltern schlecht. 270 Euro für einen Schulranzen! Das können sich viele Familien einfach nicht leisten. Das Deutsche Kinderhilfswerk bietet deshalb bundesweit Schulranzenspenden an. In Trier haben jetzt Kita-Sozialarbeiterinnen die gespendeten Ranzen entgegengenommen.