Muss der Hort in Trier-Heiligkreuz aus seinen Räumen?

In Trier-Heiligkreuz sind viele Eltern verunsichert. Die Stadt hat dem Hort die Räume gekündigt, weil die Räume anderweitig gebraucht würden.

Die Kündigung für die Räume flatterte dem Hort einen Tag vor Heiligabend ins Haus. Hortleiterin Marion Heintz sagt, sie sei sprachlos gewesen. Seit 33 Jahren sei der Hort in den Räumen, die zuvor viele Jahre leer gestanden hätten. Nebenan liegt die Grundschule. Die Stadt Trier argumentiert, dass die Grundschule jetzt die Räume selbst benötige. Die Schule wolle Ganztagsschule werden und brauche mehr Platz. Die Räume lägen in einem Schulgebäude. Daher müsse der Hort weichen.

Eltern haben viele Fragen

Doch Eltern fragen sich, wie der Hort weiterbestehen könne, wenn er keine Räume hat. Denn noch werde nach Ersatz gesucht. Diese Frage treibt auch eine Mutter im Elternausschuss des Horts um. Ihre Tochter besucht den Hort jeden Nachmittag. Das Mädchen aus der zweiten Klasse muss nur über den Schulhof gehen, wenn die Schule aus ist. Im Hort bekommen die Kinder dann ein Mittagessen, das eine Köchin vor Ort frisch gekocht hat. Genau wie etwa 50 weitere Kinder.

Ohne Räume unklare Zukunft für den Hort

Die Mutter sagt, die Stadtverwaltung lasse durch die Kündigung der Räume die Eltern im Unklaren über die weitere Betreuung der Kinder. Die Eltern wüssten nicht, wie viel sie künftig arbeiten könnten. Auf einer Elternversammlung am Montag, bei der über Betreuungssituation und eine mögliche Ganztagsschule informiert wurde, machten einige Eltern ihrem Ärger Luft.

Betreuung bis in den Abend

Ihre Kritik: sie wüssten nicht, welche Vorteile die Ganztagsschule bringe. Und was das für die Betreuungssituation bedeute. Der Hort hat bis 18 Uhr auf. Ob eine Ganztagsschule diese Zeitspanne abdecken könne, sei ihnen nicht klar. Außerdem könnten Kinder im Hort bis zum 14. Lebensjahr bleiben - das gebe Geborgenheit und biete gute Übergänge.

Jan Philipp und Lilli spielen im Hort-Heiligkreuz Karten. SWR

Zu wenig Betreuungsplätze

Die Stadtverwaltung argumentiert, dass eines der Probleme sei, dass aktuell nicht für jedes Kind ein Betreuungsplatz angeboten werden könne. Denn der Hort kann seit Jahren nicht alle Kinder aufnehmen, die eigentlich einen Platz bräuchten. Die Grundschule in Heiligkreuz besuchen derzeit 226 Kinder - laut Schulleitung. Daher bietet die Grundschule seit einigen Jahren sogar eine eigene Betreuung am Nachmittag an. Allerdings gebe es - genau wie für den Unterricht - zu wenig Räume.

Raumnot für die Grundschule

Und auch dort sei die Nachfrage größer als das Angebot: 80 Plätze gebe es in der Grundschulbetreuung. Die stellvertretende Schulleiterin, Jasmin Bonaventura sagt, die müsse immer wieder Eltern vertrösten, die auf einen Betreuungsplatz warteten. Und auf Wartelisten verweisen. Schon jetzt bräuchte die Betreuung der Grundschule mehr Räume. Beispielsweise werden die Kinder in Schichten in einem Vorraum der Turnhalle mit dem Mittagessen versorgt. Da könne es eng werden.

Die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Trier-Heiligkreuz, Jasmin Bonaventura , wünscht sich mehr Räume für die Schule. SWR

Kann Ganztagsschule das Problem lösen?

Die Schule wolle daher gerne Ganztagsschule werden. Dann gebe es mehr Mittel für Räume und auch zusätzliches Personal. Wann die Schule damit beginnen könne, sei noch offen. Derzeit laufe eine Befragung der Eltern. Die wiederum monieren, dass die Befragung für sie eher Fragen aufwerfe. Und dass der Hort außen vor gelassen werde - obwohl er sich großer Beliebtheit erfreue. Dabei bleibe für sie unklar, wie, wo und wie lange ihre Kinder künftig nachmittags und in den Ferien betreut werden können.

Lösung gesucht für Betreuung der Kinder

Die Schulleitung betont, dass es ihr nicht darum gehe, den Hort auszuschließen. Gewünscht sei ein gutes Miteinander. Und dass es für verschiedene Bedürfnisse der Eltern unterschiedliche Angebote gebe - eben über Ganztagsschule, Betreuung oder Hort. Die Eltern der Hortkinder fragen sich, wie es für sie weiter geht. Und schauen sehnsüchtig in andere Stadtteile: Beispielsweise nach Trier-Feyen. Dort sei es gelungen, Ganztagsschule, Nachmittagsbetreuung und Hort auf dem Schulgelände unterzubringen. Damit alle Betreuungsbedürfnissen von Eltern entgegenzukommen.

Entscheidung im Stadtrat

Auch der Stadtrat beschäftigt sich Mittwochabend mit dem Thema. Ein Antrag verschiedener Fraktionen schlägt vor, die Räume, in denen der Hort ist, umwidmen zu lassen. Dann könnte dieser in seinen Räumen bleiben und für eine Erweiterung der Schule neue Mittel und Möglichkeiten gesucht werden. Der zweite Antrag der "Ampel" im Stadtrat sieht dagegen vor, dass der Hort solange in seinen Räumen bleiben soll, bis passender Ersatz gefunden sei. Passender Ersatz -das könne aber auch bedeuten, dass der Hort in Container umsiedeln müsse.