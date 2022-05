Unbekannte zünden öffentliche Toilette an

Unbekannte haben am Sonntagabend in Morbach im Hunsrück Feuer in einer öffentlichen Toilette am Busbahnhof gelegt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge, dass in der Toilette mehrere Papierhandtücher lagen, die entzündet wurden. Außerdem wurden mehrere Papiertücher in eine Mülltonne vor dem WC geworfen und ebenfalls angezündet. Die Polizei konnte die Feuer nach eigenen Angaben löschen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Zeugen, die am Sonntagabend gegen halb elf etwas am Busbahnhof in Morbach beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden.