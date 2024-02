Mann durch Messerangriff in Trier lebensgefährlich verletzt

Die Polizei ist in Trier zu einem Streit in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort finden die Beamten einen schwer verletzten Mann.

Es geschah vergangenen Freitag. Anwohner hatten demnach gegen 23:20 Uhr die Polizei alarmiert.. Grund war eine lautstarke Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Feyen. In einer Wohnung entdeckten die Polizisten einen 48-jährigen Mann, der lebensgefährlich verletzt war. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung, danach kam der Verletzte in ein Krankenhaus.

Auseinandersetzung ging voraus

Im Gebäude habe die Polizei dann einen 30-jährigen Tatverdächtigen zunächst vorläufig festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden in Streit gerieten. Warum, ist noch offen. Dann habe der 30-Jährige den Mann mit dem Messer angegriffen.

Verdächtiger in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Tatverdächtige noch am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.