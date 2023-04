Trier: Mit dem Kennzeichen in der Hand vom Unfallort geflüchtet

per Mail teilen

Ein 21-Jähriger ist im Trierer Stadtteil Weismark-Feyen nach einem Unfall mit dem Kennzeichen seines Autos vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später fassen.

Nach Polizeiangaben hatten Zeugen am Freitagabend beobachtet, wie ein Pkw in Richtung Moselufer unterwegs war und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf die Straße geschoben - der Unfallverursacher stieß mit seinem Wagen gegen eine Hausfassade auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Unfallverursacher leistet "massiven Widerstand" gegen Polizei

In der Folge, so die Aussagen der Zeugen bei der Polizei, sei der Unfallfahrer ausgestiegen, habe die Kennzeichen von seinem Auto abmontiert und sei geflüchtet. Die alarmierte Polizei konnte den Gesuchten schließlich entdecken und festnehmen. Dabei soll der 21-Jährige "massiven Widerstand" geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt haben. Auch der Mann selbst habe leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.

Mehrere Verfahren gegen Fahrer eingeleitet

Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hausfassade wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.