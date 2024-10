Basketball Lokalderby: Gladiators Trier empfangen Koblenz

Ein Sieg, eine Niederlage. Den Start in die neue Zweitligasaison hatte sich Basketball-Zweitligist Gladiators Trier anders vorgestellt. Gegen Koblenz soll der erste Heimsieg her.

Es ist nicht irgendein Heimspiel für die Gladiators Trier. Wenn am Sonntag die Basketballer von EPG Koblenz nach Trier kommen, dann geht es auch darum, wer für kurze Zeit die Nase vorne hat im rheinland-pfälzischen Basketball.

Holpriger Start für Triers Basketballer

Beide Mannschaften sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Besonders ärgerlich für die Gladiators: Gleich das Auftaktspiel in eigener Halle vor zwei Wochen ging verloren. Noch dazu vor einer vergleichsweise kleinen Kulisse von rund 2.900 Zuschauern.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kamen im Schnitt pro Spiel 4.100 Fans zum Basketball in die Arena Trier. Es läuft also noch nicht ganz rund bei den Gladiators. Da kommt das Lokalderby gerade recht. Auch was die Zuschauerzahlen angeht.

Anfang des Jahres stieg das erste Rheinland-Pfalz Derby im Profibasketball. Die Koblenzer Basketballer hatten den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und 5.000 Zuschauer wollten das Spiel in der Arena Trier sehen. Darunter natürlich auch viele Fans aus Koblenz. Trier siegte 84:68. Beim Rückspiel in Koblenz sah es ähnlich aus. Über 500 Trierer Fans reisten an. Erstmals spielte Koblenz damals vor ausverkaufter Halle in der 2. Liga und revanchierte sich mit einem Sieg für die Hinspielniederlage.

Trainer-Kritik nach Sieg in Vechta

Nach zwei Spielen in der neuen Saison wissen beide Teams noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Nach der Auftaktniederlage zu Hause gegen Tübingen besiegten die Gladiators letzte Woche die zweite Mannschaft von Erstligist Rasta Vechta zwar sehr deutlich mit 112:84 Punkten.

Das geht definitiv besser

Die Defensivleistung seiner Mannschaft gefiel Trainer Jacques Schneider jedoch überhaupt nicht: "Wir haben in jedem Viertel jeweils 21 Punkte kassiert. Das geht definitiv besser. Aber: Ein Sieg ist ein Sieg."

Mit 27 Punkten war JJ Mann bester Trierer Korbwerfer beim ersten Trierer Saisonsieg vergangene Woche in Vechta. Simon Engelbrecht/photogroove

Mit der Leistung aus dem Vechta-Spiel wird es für die Gladiators gegen Koblenz schwer, sagt Trainer Jacques Schneider: "Da müssen wir uns im Derby steigern."

Das Spiel zwischen den Gladiators Trier und EPG Koblenz beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Arena Trier.