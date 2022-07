App soll über Baustellen und Straßensperrungen informieren

Kommunen in der Region Trier können ab heute ein Programm nutzen,

dass es Autofahrern ermöglichen soll, sich über Straßensperrungen und Baustellen in der Region zu informieren. Das hat das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mitgeteilt. Die Kommunen müssen die entsprechenden Informationen in dem Programm namens „Baustelleninfo digital“ einstellen, Autofahrer können sie im Internet abrufen. In den Verbandsgemeinden Wittlich-Land und Bernkastel-Kues ist dies bereits seit vergangenem Jahr möglich. Sie gehörten zu den sieben Pilotkommunen im Land, die die Software schon vorab nutzen konnten. Nun hat das Land auch eine Lizenz für alle anderen rheinland-pfälzischen Gemeinden erworben. Die Anwendung soll laut Ministerium helfen, Staus zu vermeiden und den Verkehr flüssiger zu halten.