Jugendlicher in Trier will Falschgeld in echtes Geld umtauschen

In Trier hat ein Jugendlicher in einer Gaststätte offenbar versucht, Falschgeld in echte Scheine zu wechseln. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Ein Betreiber einer Gaststätte in Trier hat mit einem Jugendlichen am Ostermontag die Bundespolizei aufgesucht. Demnach legte er ein Bündel mit Falschgeld vor. Es ging um zwei Scheine à 50 Euro und drei Zwanziger-Scheine. Der 16-jährige Jugendliche habe zuvor versucht, diese Scheine bei einer Service-Kraft der Gaststätte zu wechseln. Ein Jugendlicher wollte laut Bundespolizei in Trier mit Falschgeld bezahlen. Sogenanntes Film- oder Theatergeld wirkt beinahe echt und trägt nur auf der Rückseite einen unscheinbaren Vermerk "Prop copy". dpa Bildfunk Boris Roessler Falschgeld als "Gegenleistung" kassiert Der Jugendliche gab bei der Polizei an, diese Scheine habe er am Vortag von einem Bekannten als Gegenleistung für eine Arbeit bekommen. Er habe damit einen Döner bezahlt. Er will dabei nicht gemerkt haben, dass es sich um Falschgeld handele. Fühlen, Sehen, Kippen Falschgeld: An diesen 7 Merkmalen erkennen Sie es Ein Kleinanzeigen-Verkauf an der Haustür? Nichts Ungewöhnliches. Doch immer häufiger zahlen die "Käufer" mit gut gemachtem Falschgeld. Wir zeigen, wie man sich schützen kann. 20:15 Uhr Marktcheck SWR Film- oder Theatergeld Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, handelt es sich bei den Scheinen um sogenanntes Film- oder Theatergeld. Dieses wird auch als "Prop Copy" oder "Movie Money" bezeichnet. Solche Scheine wirken beinahe echt und tragen lediglich auf der Rückseite einen unscheinbaren Vermerk "Prop copy". Die Bundespolizei Trier stellte das Geld sicher. Der Jugendliche müsse sich einem Strafverfahren stellen, hieß es.