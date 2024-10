Auch in der Region Trier beginnen heute die Herbstferien. Wir haben sieben Ausflugtipps aus Eifel, Mosel und Hunsrück zusammengetragen - damit die Auszeit nicht langweilig wird.

"Jurassic Lights" - Dinopark Teufelsschlucht Ernzen (Eifel)

Bastelaktion im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in Kempfeld (Hunsrück)

Tatort-Premiere im Wittlicher Kinopalast

Kinderrundgang durch Trier

Oktoberfestbesuch in der Eifel oder dem Hunsrück

Halloween im Eifelpark Gondorf

Autorentipp: Garten- und Grillsaison beenden

Das Festival "Jurassic Lights" aus Licht und Farben, Musik und Showtheater ist das Highlight des Jahres im Dinosaurierpark Teufelsschlucht. Am Wochenende vom 18. bis zum 20. Oktober 2024, jeweils ab 18 Uhr, findet die Veranstaltung im Dinopark statt.

Im Dinopark Teufelsschlucht in Ernzen in der Eifel werden an drei Abenden in den Herbstferien die Dino-Skulpturen beleuchtet. 1000000

An drei aufeinanderfolgenden Abenden werden die Urzeit-Szenen im Park sowie Dinosaurier-Skulpturen beleuchtet. Mit den Einnahmen aus dem Ticketverkauf wird laut Veranstalter das Nestwärme-Kinderhospiz in Trier unterstützt.

Am Nationalparktor in Kempfeld im Hunsrück finden in den Ferien am Sonntag, den 20. Oktober sowie am Sonntag, den 27. Oktober, jeweils zwischen 12 und 16 Uhr kostenlose Bastelaktionen für Kinder und Erwachsene statt.

Laut Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald werden dabei mit Naturmaterialien, die während eines Spaziergangs durch das Gelände gesammelt werden, kreative Werke geschaffen. So sollen aus Gräsern, Wildblumen, Moosen, Farnen, Blättern und Federn schöne Naturrahmenbilder, Naturkränze oder Windlichter gebastelt werden. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch Erwachsene an der Aktion: "Basteln mit gesammelten Naturmaterialien" teilnehmen können.

Ein Tipp für jede Wetterlage: Im Kinopalast in Wittlich wird am Sonntag, den 20. Oktober, um 20:15 Uhr der neue Murot-Tatort mit der Wittlicher Schauspielerin Barbara Philipp gezeigt. Zu Besuch sind laut Veranstalter die Schauspielerin selbst und weitere Mitglieder aus dem Cast und dem Tatort-Team, die am Ende des Films Fragen zum Tatort und dem Leben als Schauspieler beantworten.

In der Stadt Trier findet an mehreren Tagen in den Herbstferien ein Kinderrundgang durch Trier statt. Zusätzliche Termine werden in den Ferien von Dienstag, 15. Oktober bis Samstag, 26. Oktober, angeboten. Start ist jeweils um 15 Uhr. Bei dem Kinderrundgang "2.000 Jahre - 4.000 Schrittchen" können Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren teilnehmen.

An der Porta Nigra führt der Rundgang für Kinder ebenfalls vorbei. SWR

Die Kinder erfahren bei dem Rundgang, was sich in Trier in den vergangenen 2.000 Jahren ereignet hat. Zum Beispiel, dass ein römischer Kaiser die Stadt gegründet und ein anderer sogar seine Thronhalle gebaut hat. Außerdem, dass sich ein griechischer Mönch in der Porta Nigra einmauern ließ und ein Erzbischof unbedingt den höchsten Kirchturm in der Stadt haben wollte.

Noch bis zum Samstag, den 2. November, finden sowohl in Wittlich als auch am Flughafen Hahn zwei der größten Oktoberfeste in der Region Trier statt. In beiden Zelten werden namhafte Musiker und Stimmungsmacher erwartet. Am Flughafen tritt beispielsweise am Freitag, 25. Oktober, Mickie Krause auf, beim Bungert Oktoberfest Schlagerstar Vanessa Mai - ebenfalls am Freitag, den 25. Oktober.

Bis zum Sonntag, den 27. Oktober, findet im Eifelpark Gondorf unter anderem "Familien Halloween" statt. Dabei werden zahlreiche Kürbisse sowie gruselige Dekorationen den Eifelpark in einen schaurigen Ort verwandeln.

Im Eifelpark Gondorf erwartet die Gäste ein schauriges Erlebnis. 1000000

Im Park wird zudem an verschiedenen Terminen ein lebensgroßer 4,50 Meter langer Dinosaurier umher laufen, es wird ein Puppentheater aufgeführt sowie Kürbis-Schnitzen und Halloween-Kinderschminken angeboten.

Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit: Ein letztes Mal Rasen mähen, ein letztes Mal die Gartenstühle vorziehen, ein letztes Mal den Grill anwerfen. Ein letztes Mal richtig Sonne tanken, bevor es dann endgültig in die dunkle Jahreszeit geht und Regen sowie Kälte zur Normalität werden.