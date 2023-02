Grünes Licht für Frauenhaus in der Eifel

Drei Kreise in der Eifel wollen es, das zuständige Ministerium stellt jetzt die entscheidenden Weichen: Das Frauenhaus könnte 2024 kommen - wenn wichtige Hürden genommen sind.

Ein weißer Fleck auf der Landkarte - das ist die Eifel, wenn man sich anschaut, wo es in Rheinland-Pfalz Frauenhäuser gibt. Frauen in Not haben es dort also schwer, vor ihrem misshandelnden Partner, Bruder, Vater oder sogar Sohn Zuflucht zu finden. Deshalb hatten sich im vergangenen Jahr die Kreistage der Kreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm für ein Frauenhaus in der Region ausgesprochen.

Abhängig ist das aber von der Unterstützung des zuständigen Ministeriums. Und die ist jetzt da. Das rheinland-pfälzische Frauenministerium hat die Kreise jetzt in einem Brief darüber informiert, dass im Landeshaushalt 2024 Mittel für das Frauenhaus bereitgestellt werden.

"Es sieht gut aus, wir sind einen guten Schritt weiter."

Doris Sicken, Gleichstellungsbeauftragte der Vulkaneifel, freut sich über diese Zusage: "Wie die anderen Frauenhäuser im Land sollen wir jährlich 128.000 Euro als Personalkostenzuschuss bekommen. Es sieht gut aus, wir sind einen guten Schritt weiter." Für Computer, Telefon und Ähnliches soll es noch mal 7.000 Euro jährlich geben.

Land sucht nach Träger für Frauenhaus

Auch ein weiterer wichtiger Schritt ist gemacht, berichtet Sicken aus dem Schreiben des Ministeriums: Das hat ein Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Bis zum 1. Juni dieses Jahres können sich wohltätige Organisationen wie DRK, Caritas oder Diakonie darauf bewerben, die Trägerschaft des Frauenhauses zu übernehmen.

Schon mehrere Verbände aus den Kreisen hätten bei ihr Interesse dafür gezeigt, sagt Sicken. Und das Ministerium habe auch noch einen weiteren Kreis, nämlich Cochem-Zell, mit ins Boot geholt, weil die Eifel auch bis dorthin reicht.

Denn neben einem Träger muss noch etwas Entscheidendes für das Frauenhaus gefunden werden: ein geeignetes Gebäude. Das ist jetzt Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Kreise.

Sicheres Gebäude als Schutzraum für Frauen

Um Frauen, die vor Gewalt fliehen, möglichst gut schützen zu können, müssen Gebäude und Träger Voraussetzungen erfüllen, die das Frauenministerium vorgibt: Zum Beispiel muss das neue Haus mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein.

Die Istanbul-Konvention Am 11. Mai 2011 beschloss der Europarat die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Die Konvention wurde in Istanbul verabschiedet, der völkerrechtliche Vertrag trat 2014 in Kraft. Neben Prävention und Opferschutz setzt die Istanbul-Konvention auch auf Strafverfolgung. Der Grundsatz der Konvention in Art. 1a lautet: "Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen." Bis heute haben 46 Mitgliedsstaaten des Europarats die Konvention in Istanbul unterzeichnet und 34 davon haben sie inzwischen ratifiziert. In Deutschland trat der Vertrag am 1. Februar 2018 in Kraft. Quellen: UN Women Deutschland e.V., Bundeszentrale für politische Bildung

Zudem muss ein Frauenhaus ein Sicherheitskonzept haben. Um möglichst viel Anonymität zu gewähren, soll das Haus auch nur in einem Ort stehen, der mindestens 5.000 Einwohner hat.

Anzahl der Plätze im Frauenhaus noch unklar

Das Ministerium geht außerdem davon aus, dass das Frauenhaus in Kooperation mit der Kommune vor Ort umgesetzt wird. In der Regel zahlten auch Kommunen und Träger einen Teil der Kosten. Sollte das Frauenhaus in der Eifel mehr als fünf Plätze bekommen, gäbe es noch 6.000 Euro pro weiterem Platz vom Land.

Wie viele Plätze das Frauenhaus haben und ob und wann es in der Eifel eröffnet wird, hängt also vom noch gesuchten Träger und dem möglichen Gebäude ab. "Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird es losgehen. Wir sind erst mal froh, dass wir überhaupt ein Frauenhaus bekommen", sagt Doris Sicken.