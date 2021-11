Gedenktafel für die Opfer der Amokfahrt in Trier

per Mail teilen

Die Stadt Trier hat einen Steinmetz beauftragt, eine Gedenktafel für die Opfer der Amokfahrt zu gestalten. Die Inschrift wurde mit Bedacht gewählt.

Ganz vorsichtig mit Hammer und Steinmeißel bearbeitet Steinmetz Henning Wirtz die Schrift auf der Steinplatte. Zum Jahrestag der schrecklichen Tat hat die Stadt Trier ihn - in Absprache mit den Angehörigen - beauftragt, diese Gedenkplatte zu gestalten.

"Ich möchte das richtig gut machen."

Henning Wirtz ist seit rund 20 Jahren selbstständig. Unzählige Aufträge hat er schon bearbeitet. Spezialisiert ist er unter anderem auf Restaurierungen und Denkmalpflegearbeiten. Als er diesen Auftrag von der Stadt für die Gedenktafel erhielt, war das etwas ganz Besonderes, sagt er.

"Die Verantwortung, die man in sich fühlt, ist schon sehr groß. Es ist eine große Ehre. Aber das macht es auch aus."

Das Wort "Amokfahrt" sollte nicht auf der Gedenktafel auftauchen

Für die Gedenktafel hat Henning Wirtz einen besonderen Stein ausgewählt. Einen Kalksandstein aus der Gegend um Soest in Nordrhein-Westfalen. In dem Stein finden sich kleinere Einschlüsse von Muscheln, also ehemals lebende Organismen. Insofern steht er für Hoffnung für Lebendigkeit.

Der zunächst von der Stadt Trier vorgegebene Spruch für die Gedenktafel enthielt das Wort Amokfahrt. "Beim Entwerfen der Schrift hat mich dieses Wort von Anfang an gestört", sagt Wirtz. "Es ist ein brutales Wort und auf der Tafel sticht es heraus."

"Ich wollte nicht Gefahr laufen, dem Täter mit dieser Platte unbewusst ein Denkmal zu setzen."

Steinplatte in Trier soll zum Gedenken einladen

Es gab dann Beratungen mit der Stadt und jetzt wird ein anderer Text auf der Gedenktafel stehen. In einer schlanken, offenen, luftigen Schriftart. Sie ist gut lesbar, sagt Henning Wirtz und in ihrem Gesamtbild bietet sie Raum. Es soll eine Tafel sein, die zum Gedenken einlädt. Ganz zum Abschluss wird die Schrift noch vergoldet.

Die Amokfahrt in Trier am 1. Dezember 2020 Am 1. Dezember 2020 war ein Mann mit einem Auto durch die Trierer Innenstadt gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Bei der Tat starben fünf Menschen. Im Oktober ist ein Mann verstorben, der bei der Tat schwer verletzt wurde. Zahlreiche Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Viele Menschen, die zum Tatzeitpunkt in der Fußgängerzone waren, wurden Augenzeugen und haben psychische Verletzungen davongetragen. Mehr als 300 Menschen meldeten sich nach der Amokfahrt als potentielle Opfer. Der Prozess um die Amokfahrt läuft derzeit vor dem Landgericht Trier. Bisher wurden zahlreiche Ermittler und Augenzeugen zu dem Vorfall befragt.

Steinmetz erinnert sich an den Tag der Amokfahrt von Trier

Am 1. Dezember 2020, als die schreckliche Tat in Trier geschah, war Henning Wirtz mit dem Auto unterwegs. Von überall her kamen Polizeifahrzeuge und Krankenwagen. Er ahnte, dass etwas ganz Schlimmes passiert war.

"Ich habe den Tag so empfunden, als hätte Trier seine Unschuld verloren, denn das war eine friedliche, schöne Stadt, die jetzt mit Blut besudelt ist."

Am Jahrestag der Amokfahrt kommen Erinnerungen hoch

Je näher der Jahrestag rückt, umso mehr werden die Erinnerungen und Bilder bei Henning Wirtz wieder präsent. Er wird diesen Tag mit allem Leid und Schmerz nie vergessen.