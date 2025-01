Frau bei Unfall in der Eifel getötet

per Mail teilen

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin ist heute Morgen bei einem Unfall zwischen Lünebach und Lichtenborn ums Leben gekommen. Ein Gutachter untersucht den Unfallhergang.

Der schwere Unfall passierte laut Polizei um kurz nach sechs Uhr heute Morgen auf der B410 zwischen Lünebach und Lichtenborn in der Eifel. Die 41-jährige Frau war mit ihrem Wagen frontal mit einem Lkw kollidiert, der in Richtung Lichtenborn fuhr, so die Polizei.

Weißer Kleintransporter gesucht

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen Kleintransporter. Sie geht davon aus, dass der Transporter vor dem Unfall beim bergauf fahren zwei Lastwagen überholt hat. Der Gegenverkehr habe daraufhin ausweichen müssen. Dies habe den Unfall wahrscheinlich verursacht.

Gutachter untersucht Unfallhergang

Ein von der Staatsanwaltschaft Trier beauftragter Gutachter soll nun die genaue Ursache für den Unfall klären. Die Ermittlungen an der Unfallstelle laufen weiterhin. Die B 410 zwischen Lünebach und Lichtenborn ist noch mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei Prüm melden.