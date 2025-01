Ein Junge aus Konz hat sich bei einem ungewöhnlichen Skiunfall mehrere Knochen gebrochen. Ein Auto fuhr ihn an, als er mit einem Schlepplift auf die Piste gezogen wurde.

Der Elfjährige aus Konz und ein zweiter Junge waren in Hirschegg in Österreich über Neujahr im Skiurlaub. Dort gibt es an einer Piste einen Schlepplift, der von einer Straße gekreuzt wird. Der Autoverkehr wird an der Stelle mit einer Ampel geregelt.

Als die beiden Jungen mit dem Schlepplift den Berg hoch wollten und die Straße kreuzten, erfasste sie das Auto, so die Polizei Vorarlberg.

Beide Jungen am Lift verletzt

Beide Jungen seien gegen die Fahrerseite des Autos geprallt. Der neunjährige Junge aus Bonn fiel auf die Straße. Der Elfjährige aus Konz wurde mit dem Liftbügel über das Auto gezogen und fiel auf die andere Seite. Die Jungen erlitten Knochenbrüche und kamen in Krankenhäuser.

Ermittlungen wegen Ampel am Lift

Ein Polizeisprecher sagte, es müsse noch ermittelt werden, ob die Ampel an der Lift-Trasse für den Autofahrer Rot gezeigt habe. Der Mann sei nicht betrunken gewesen. Gegen den 44-jährigen Autofahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.