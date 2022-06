Nach zwei Bränden in Serrig am Wochenende sucht die Polizei einen Brandstifter. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat nach Angaben der Ermittler ein Holzstapel Feuer gefangen. Zudem brannten Bau- und Isoliermaterial in einem Rohbau ab. Dabei entstand auch am Gebäude ein erheblicher Schaden. Da die Polizei davon ausgeht, dass die Brände gelegt wurden, wird nun nach dem Täter gefahndet. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon: 06581/9155-0 bei der Polizei Saarburg zu melden.