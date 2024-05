Mehrfamilienhaus in Oberemmel geräumt

In Oberemmel mussten 15 Menschen ihre Wohnungen verlassen, weil ein Bach über die Ufer getreten war. Auch ein Weingut ist betroffen.

Die Feuerwehr brachte die Menschen zur Sicherheit aus dem Mehrfamilienhaus. Die Menschen sind vorübergehend ins Bürgerhaus Oberemmel gebracht worden. Auch der Hof eines Weinguts ist überflutet. Inzwischen hat die Feuerwehr mit Baggerarbeiten erreicht, dass der Bach nicht mehr in Richtung der Häuser fließt. Noch aber gibt sie keine Entwarnung. Ein Damm an einem kleinen Bach in der Nähe des Ortes ist gebrochen. Deshalb gelangt mehr Wasser in den Oberemmeler Bach.