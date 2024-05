Durch die Hauptstraße von Riveris fließen hohe Wassermassen. Der Pegel geht nur langsam zurück. Auch die Straße von Waldrach nach Riveris ist derzeit nicht passierbar.

In Riveris ist der kleine Fluss so angeschwollen, dass nebenliegende Gärten geflutet wurden.

Die Zufahrt nach Riveris ist nur über Morscheid möglich, so das Lagezentrum des Kreises Trier-Saarburg.

Wasser auch aus Talsperre abgeflossen

Nach Angaben des Bürgermeisters, Thomas Hoffmann, begann die Katastrophe am Freitagnachmittag. Zunächst waren nur ein paar Keller vollgelaufen. Innerhalb kürzester Zeit habe dann aber das ganze Dorf unter Wasser gestanden, weil die Riveris über die Ufer getreten war und sich in einen reißenden Strom entwickelt hatte. Parallel dazu war Wasser über die Talsperre in den Ort gelaufen. „Das kann man sich vorstellen wie in einem Waschbecken. Da ist auch eine kleine Öffnung, aus der das Wasser kontrolliert ablaufen kann“, erklärt Ortsbürgermeister Hoffmann.

Das Wasser ist dieses Mal einfach von allen Seiten gekommen.

Diese Situation sei aber nicht neu, das habe es schon öfter gegeben, sagt Hoffmann. Die Bürger der Gemeinde seien darüber auch am Freitag informiert worden. Der Grund, warum das Dorf geflutet wurde, war ein anderer, sagt der Ortschef: „Das Wasser ist dieses Mal einfach von allen Seiten gekommen. Wir liegen in einer Tallage, die von zwei recht steilen Hängen umgeben ist. Es waren sehr viele unglückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass es so katastrophal geendet ist.“