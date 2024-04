Als um 10 Uhr am Freitag das Katzencafé in Trier eröffnete, warteten bereits die ersten Gäste vor der Tür. Sie waren gekommen, um in tierischer Gesellschaft einen Kaffee zu trinken oder etwas zu essen.

Katze Alex tigert auf einer Holzkonstruktion an der Decke des Cafés. Diese wurde extra weit oben angebracht, damit die Katzen dort oben Ruhe vor den Gästen haben können. SWR Direkt hinter dieser Katze ist eine Öffnung in der Wand. Dort können sich die Katzen zurückziehen und auf die Toillete gehen. SWR Das ist der Durchgang zum Rückzugsort für die Katzen. SWR In Katzenkörbchen können sich die Katzen ausruhen. SWR Das Katzencafé befindet sich in der Brotstraße in Trier. Bis vor kurzem gab es hier noch Matjesbrötchen und Backfisch. SWR