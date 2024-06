Barmherzige Brüder Trier steigen beim Krankenhaus Saarburg ein

Im Kreiskrankenhaus Trier-Saarburg wird künftig die BBT-Gruppe der Barmherzigen Brüder Trier die Geschäftsführung übernehmen. Das hat der Kreistag Trier-Saarburg beschlossen.

Die Entscheidung fiel Montagabend einstimmig, bei vier Enthaltungen. Der Kreis ist Träger des Krankenhauses. Die BBT-Gruppe plant die Übernahme der Geschäftsführung ab dem kommenden Jahr. Das ist der erste Schritt für eine engere Kooperation zwischen Saarburg und der BBT-Gruppe.

Verhandlungen über Geschäftsanteile

In den kommenden Monaten soll verhandelt werden, wie viele Geschäftsanteile die Gruppe vom Kreis übernehmen könnte. Ziel sei es, das finanziell angeschlagene Krankenhaus in Saarburg zukunftssicher zu machen, wie Landrat Stefan Metzdorf (SPD) mitteilte. Das Bundeskartellamt habe der Fusion vorab zugestimmt, so der Landrat vor der Abstimmung im Kreistag.

Kreis hat immer wieder Geld investiert

Im Oktober hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass der Kreis in den vergangenen zehn Jahren 50 Millionen Euro an das Krankenhaus überwiesen hatte. Im kommenden Haushalt sind sieben Millionen Euro für die Klinik eingeplant. Das Krankenhaus in Saarburg ist das einzige kommunale Krankenhaus in der Region Trier.