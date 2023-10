per Mail teilen

Die vermisste Frau aus Saarburg ist bislang nicht gefunden worden. Die 47-Jährige war am Dienstag nicht ins Krankenhaus zurückgekehrt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Am Freitag wurde nach Polizeiangaben nur noch im Rahmen der normalen Streifentätigkeit und von der Wasserschutzpolizei nach der vermissten Frau gesucht. Es gebe derzeit keine konkreten Orte mehr, wo noch gesucht werden könnte, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Wenn die Polizei konkrete Zeugenhinweise oder Spuren erhalten sollte, dann werde noch einmal mit Hunden gesucht. Sollte die Frau bis Montag nicht gefunden werden oder wieder auftauchen, werde der Fall an ein Fachkommissariat in Trier abgegeben, das sich mit Langzeitvermissten beschäftigt.

Große Suchkation

Zuvor war unter anderem mit Suchhunden, Drohnen und einem Hubschrauber nach der Frau gesucht worden. Am Mittwochabend habe es eine Spur zwischen Serrig und Saarburg-Beurig gegeben, diese sei aber ins Leere gelaufen. Höhenretter hatten sich laut Polizei einen Hang bis hinunter an die Bahngleise abgeseilt – aber nichts gefunden. Es sei auch mit einer Wärmebildkamera gesucht worden.

Die 47-jährige Patientin des Krankenhauses Saarburg war am Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem sie die Klink verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war.

Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

Die vermisste Frau ist 1 Meter 71 groß, hat schulterlanges, glattes, braunes Haar und trägt eine Brille. Sie war zuletzt mit einer blauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Laut Polizei ist sie möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Polizei hofft auf Hinweise

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau hat, soll sich melden. Außerdem hatte die Polizei aktiv Passanten im Stadtgebiet von Saarburg angesprochen, um auf diesem Weg möglicherweise Hinweise auf die vermisste Frau zu bekommen. Nach Angaben der Polizei sollten so auch Menschen erreicht werden, die nicht über soziale oder klassische Medien von der Suche erfahren hatten.

Frau schon einmal vermisst

Die Frau war bereits Mitte August schon einmal vermisst. Auch damals war sie nach einem Spaziergang nicht mehr in die Klinik in Saarburg zurückgekehrt. Zwei Tage später wurde sie in einem Wald gefunden.