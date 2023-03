Trier bekommt die erste Polizeipräsidentin im Land

Anja Rakowski wird neue Polizeipräsidentin in Trier. Sie ist die erste Frau in Rheinland-Pfalz, die ein solches Amt übernehmen wird.

Sie ist die Neue an der Spitze des Polizeipräsidiums Trier: Anja Rakowski Polizei Trier

Der Zeitpunkt war wohl bewusst gewählt: Pünktlich zum Weltfrauentag teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit, dass erstmals ein Frau zur Leiterin des Polizeipräsidiums Trier ernannt wird. Anja Rakowski, die bisherige Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, kann damit die erste Polizeipräsidentin des Landes werden.

"Die Wahl fiel auf sie, weil sie es kann."

Innenminister Michael Ebling (SPD) wird sie in den nächsten Wochen offiziell ernennen. Rakowski habe in der Vergangenheit in anderen Funktionen ihre Kompetenz und ihr Können unter Beweis gestellt. "Die Wahl fiel auf sie, weil sie es kann", so Ebling weiter.

Führungsduo im Polizeipräsidium Trier

Anja Rakowski folgt mit ihrer Ernennung auf Friedel Durben, der im Januar 2023 die Aufgaben des Inspekteurs der rheinland-pfälzischen Polizei übernommen hat.