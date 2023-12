In Trier wird seit Freitag der polnische Staatsbürger Wojciech Małysko vermisst. Er wurde zuletzt an seiner Arbeitsstelle, einem Bauunternehmen in Trier-West gesehen.

Wie die Polizei Trier mitteilt, ist es nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Wojciech Małysko sei nach dem Stand der Ermittlungen ohne ein Fahrzeug unterwegs gewesen. Der Vermisste ist 30 Jahre alt, von hagerer bis sportlicher Gestalt, hat kurze braune Haare und ist ungefähr 1,85 Meter groß. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer: 0651/9779-2290