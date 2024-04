per Mail teilen

Die Landesschüler*innenvertretung (LSV) aus RLP will sich auf ihrer Konferenz am Wochenende dem drohenden Rechtsruck widmen. Ihr Motto: "In unseren Geschichtsbüchern ist kein Platz für Wiederholungen". Denn Studien zeigten, das die AfD unter Kindern und Jugendlichen sehr populär sei.