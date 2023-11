Im Dezember und Januar senken viele Grundversorger ihre Preise für Gas und Strom. Das zeigt die Auswertung eines Vergleichsportals. Demnach wird es auch für Kunden in RLP günstiger.

Laut des Vergleichsportals Verivox haben bisher fünf rheinland-pfälzische Strom-Grundversorger angekündigt, ihren Tarif ab Dezember oder Januar zu senken. Neben den Stadtwerken Bad Kreuznach, die ihren Tarif bereits im November gesenkt hatten, sind das E-Werk Gerolsheim sowie die Gemeindewerke Herxheim, Bobenheim-Roxheim und Budenheim. Bei letzterem fällt der Grundtarif um fast 40 Prozent, im Schnitt sind es etwa 20 Prozent.

Der Gaspreis wird bei mindestens fünf Anbietern im Land sinken: Pfalzgas mit Sitz in Frankenthal, bei der Energieversorgung Mittelrhein in Koblenz sowie die Stadtwerke Landstuhl, Andernach und Wachenheim. Im Schnitt spart ein Vier-Personen-Haushalt in Rheinland-Pfalz laut Verivox so gut 400 Euro bei Strom und gut 800 Euro bei Gas.

Jeder vierte Haushalt in der Grundversorgung

Der Grundversorger ist immer das Energieversorgungsunternehmen, das in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefert. Diese Tarife sind oft teurer, dafür sind die Verträge aber in der Regel auch kurzfristig kündbar. Nach Angaben der Bundesnetzagentur befanden sich im Jahr 2021 im Schnitt sowohl bei Strom als auch bei Gas jeweils knapp ein Viertel aller deutschen Haushalte in einem Grundversorgungstarif.

Durchschnittspreise liegen über Preisbremsen

Laut Verivox liegt der künftige Durchschnittspreis in der örtlichen Grundversorgung deutschlandweit bei gut 46 Cent je Kilowattstunde. Zum Vergleich: Die Strompreisbremse, die nach dem Willen der Bundesregierung noch bis Ende April gelten soll, deckelt den Preis bei 40 Cent.

Bei Erdgas errechnete das Vergleichsportal einen künftigen Durchschnittspreis von gut 14 Cent je Kilowattstunde. Auch dieser Wert liegt über der Gaspreisbremse, die den Preis auf 12 Cent deckelt.