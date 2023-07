Bislang ist es so: Ein Unfall ist passiert, ein Notarzt eilt herbei und hilft. In Zukunft sind an der Unfallstelle möglicherweise nur Rettungskräfte im Einsatz und der Notarzt wird per Telefon oder Video zugeschaltet. "Telenotarzt" nennt sich das Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel ist, die ersten kritischen Minuten in einem Notfall zu überbrücken.