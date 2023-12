per Mail teilen

An der Hochschule Zweibrücken fand am 20. Dezember die legendäre Star Trek-Weihnachtsvorlesung mit Dozent Hubert Zitt statt. Trekkies, Science Fiction-Fans und andere Interessierte kamen bereits zum 27. Mal ins Audimax. Das Thema in diesem Jahr: Künstliche Intelligenz.