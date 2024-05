Urteil im Prozess um Unfall auf der A65

Hat ein 24-Jähriger aus Ludwigshafen einen Unfall auf der A65 bei Mutterstadt absichtlich oder fahrlässig verursacht? Darüber entscheidet am Dienstag das Landgericht Frankenthal. Der Vorwurf des versuchten Mordes wurde fallen gelassen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ging am Anfang des Prozesses noch davon aus, dass der Mann aus Ludwigshafen den Unfall im Mai 2023 absichtlich verursacht hatte, um seine Lebensgefährtin, die mit im Auto saß, zu ermorden. Außerdem soll der Mann den Tod weiterer Menschen in Kauf genommen haben.

Vorwurf des versuchten Mordes wurde fallen gelassen

In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des versuchten Mordes fallen gelassen. Der Angeklagte habe zwar kurz vor dem Unfall im Streit zu seiner Lebensgefährtin gesagt, dass er sie beide umbringen wolle. Das sei aber nicht ernst gemeint gewesen, glaubt die Anklage jetzt, er habe der 42-Jährigen lediglich Angst machen wollen. Aus diesem Grund habe der Angeklagte das Auto dann auch auf 250 km/h beschleunigt. Allerdings wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen zu haben und fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten.

Verteidigung will Bewährungsstrafe

Die Verteidigung hingegen fordert eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Der Angeklagte habe den Unfall fahrlässig verursacht. Er sei durch den Streit mit seiner damaligen Freundin abgelenkt gewesen. Außerdem habe er die Situation durch die hohe Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und weil er vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert hatte, so die Verteidigung des Mannes.

Was war auf der A65 passiert?

Der 24-Jährige soll im Mai 2023 bei Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) laut Anklage mit seiner damaligen Freundin im Auto auf der A65 unterwegs gewesen sein. Während der Fahrt soll er sich mit ihr gestritten haben, so sehr, dass er sie mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr Haare ausriss. Der 24-Jährige beschleunigte sein Auto auf die Maximalgeschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde und fuhr in ein anderes Fahrzeug - alle Beteiligten überlebten. Nach dem Unfall soll er die 42 Jahre alte Frau erneut angegriffen und auf sie eingetreten haben. Mehrere Monate danach soll er die Frau auch in deren Wohnung in Mannheim massiv attackiert haben.

Ex-Freundin schildert Unfall

Am ersten Prozesstag hatte auch seine damalige Freundin ausgesagt - das Paar hatte sich im August getrennt. Was die zweifache Mutter über die neunmonatige Beziehung aussagte, klang nach einem toxischem Verhältnis. Die 42-Jährige schilderte, dass ihr Ex-Freund sie oft geschlagen habe und wenn sie ihn verlassen wollte, habe er gedroht, sich umzubringen. "Ich bring uns jetzt um" - das soll der Angeklagte gesagt haben, bevor er das Auto vor dem Unfall auf 250 Stundenkilometer beschleunigte. Die 42-Jährige hatte den 24-Jährigen schließlich angezeigt, nachdem er sie im August verprügelt haben soll. So kam der Fall ins Rollen. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft.