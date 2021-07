Nach langen Corona-Einschränkungen sehnen sich viele Menschen wieder nach Urlaub im Ausland. Reisen ist auch wieder einfacher geworden. Wir zeigen Ihnen wie die Corona-Situation in Ihrem Urlaubsland ist.

Die Bundesregierung unterscheidet zwischen einfachen Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusmutationsgebieten - auch Virusvariantengebiete genannt. Täglich werden vom Robert-Koch-Institut die Informationen zur Einstufung der Länder weltweit aktualisiert.

Risikogebiete

Folgende beliebte Reiseländer sind als Risikogebiete eingestuft. Was Sie dort beachten müssen, finden Sie im Link zu den jeweiligen Länderinfos.

Hochinzidenzgebiete

Derzeit hat die Bundesregierung drei beliebte Urlaubsländer als Hochinzidenzgebiete eingestuft. In Portugal und Zypern werden die Maßnahmen gerade wieder verschärft, in Großbritannien dagegen alle Einschränkungen aufgehoben.

Urlaubsländer ohne erhöhtes Risiko

Für etliche Länder hat die Bundesregierung derzeit keine Reisewarnung ausgesprochen. Das kann sich aber je nach Infektionslage in dem Urlaubsland rasch ändern. Urlauber sollten sich deshalb unbedingt auf der Seite des Auswärtigen Amtes über die Corona-Situation in ihrem Reiseland informieren. Generell gibt es im Schengen-Raum keine Grenzkontrollen. Der oftmals verlangte "3-G-Nachweis", also getestet, geimpft oder genesen, wird daher bei Anreise mit dem Auto nicht überprüft. Aus Fürsorge für die Menschen in dem Urlaubsland und auch, weil es im Land kontrolliert werden könnte, ist es ratsam, die Nachweise trotzdem zu erbringen.

Virusvariantengebiete

Derzeit gilt keines der typischen Urlaubsländer als Virusvariantengebiet. Als solche werden Länder eingestuft, in denen eine neue Variante des Coronavirus, wie aktuell die Delta-Variante, verbreitet ist. Inzwischen ist Delta aber auch in Deutschland angekommen, so dass die Einstufung, beispielsweise für Portugal, als gefährliches Virusvariantengebiet wieder aufgehoben wurde.

Nach diesen Kriterien werden die Länder eingestuft (einfache) Risikogebiet Liegt in einem Land oder einer Region die Inzidenz über 50, bewerten Außen-, Innen- und Gesundheitsministerium, ob eine erhöhte Ansteckungsgefahr vorliegt. Wird dies bejaht, wird die betroffene Region zum Risikogebiet. Maßgeblich für die Bewertung sind die Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs (lokal oder flächendeckend), aber auch wieviel getestet wird und welche Maßnahmen der Staat zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergreift. Hochinzidenzgebiete Damit sind Gebiete und Regionen gemeint, die eine Inzidenz von über 200 aufweisen. Anhand weiterer Kriterien wird geprüft, ob es in dem Land trotz eines Unter- oder Überschreitens der Inzidenz-Marke von 200 ein besonders hohes Ansteckungsrisiko gibt. Virusmutationsgebiet Als Virusmutationsgebiet wird ein Land eingestuft, wenn sich dort Virusvarianten ausbreiten, die in Deutschland bisher nur selten vorkommen, und die als gefährlich gelten. Dazu kommen aber auch weitere Faktoren wie der allgemeine Umgang mit der Corona-Krise, die Stärke des Gesundheitssystems oder die Verlässlichkeit der Daten.

Einreisende müssen negativen Corona-PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden), eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Für Kinder unter 11 Jahren ist das nicht erforderlich.

Den Mont Saint-Michel in der Normandie kann man ohne Voranmeldung besuchen. In der Warteschlange und in Innenräumen muss Maske getragen werden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Es gelten die gleichen Abstandsregeln wie in Deutschland. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Masken getragen werden. Im öffentlichen Raum sind Treffen mit maximal 10 Personen erlaubt. Auch Hotels, Restaurants, Theater und Museen haben geöffnet.

Campingplätze sind unter Auflagen offen, ihre Restaurants und Schwimmbäder aber derzeit noch geschlossen. Ob die sanitären Einrichtungen öffnen, entscheidet der Betreiber.

Das Land ist praktisch für Touristen geschlossen. Alle, die nach Irland einreisen, müssen 14 Tage in Quarantäne. Geimpften wird erlaubt, in ihrer gemieteten Unterkunft die Quarantäne zu verbringen. Ungeimpfte müssen in einem Hotel ausharren. Hotels sind weitgehend geöffnet, Restaurants sind aber geschlossen und dürfen nur "Take-Away" anbieten. Camping ist nur für Dauercamper erlaubt.

An der Grenze muss man ein Formular mit Kontaktdaten ausfüllen. Schneller geht's, wenn man das schon vorher zu Hause online macht - über diesen Link. Außerdem muss entweder ein Coronatest, eine vollständige Impfung oder die Genesung nachgewiesen werden, am besten mit einem digitalen EU-Covid-Zertifikat.

Der Kirchplatz im ehemaligen Fischerdorf Fazana auf der Halbinsel Istrien. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Alle Geschäfte, Restaurants und Hotels sowie touristische Einrichtungen und Orte, wie etwa Strände, sind geöffnet, auch Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern sind erlaubt. Kann der Abstand nicht eingehalten werden, müssen, egal ob drinnen oder draußen, Masken getragen werden.

Die Campingplätze haben samt ihren sanitären Einrichtungen geöffnet.

Urlauber aus Deutschland können ohne jegliche Einschränkung einreisen. Nur wer mit dem Flugzeug kommt muss vor Antritt des Fluges ein Gesundheitsformular ausfüllen. Nachdem die Corona-Auflagen fast vollständig aufgehoben worden waren, wurden sie jetzt wegen steigender Infektionszahlen wieder verschärft.

Nur wenige Gäste sitzen bei sonnigem Wetter in den Außenbereichen der Cafés und Restaurants am Historischen Hafen in Rotterdam. Seit dem 10. Juli gelten wieder strengere Coronaregeln in den Niederlanden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Maßnahmen gelten mindestens bis 13. August. Restaurants, Bars und Cafés müssen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens schließen und die Betreiber müssen auf den Mindestabstand zwischen den Gästen achten. Live-Musik oder ähnliche kulturelle Veranstaltungen sind verboten. Auch an den Stränden wird auf den Mindestabstand zwischen den Badegästen geachtet.

Vor dem Urlaubsantritt muss man sich in Norwegen online registrieren und einen digitalen EU-Covid-Zertifikat vorweisen. Alles ist geöffnet, zur Maskenpflicht gibt es keine Angaben.

Die neue Fußgängerbrücke nahe des beliebten Wasserfalls Vöringsfossen in Norwegen zieht Touristen an. In der weitläufigen Landschaft kann man dennoch für sich sein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Urlauber über 18 Jahre müssen einen PCR-, LAMP- oder Antigen-Test, eine Impfung oder Genesung nachweisen. Generell befindet sich Schweden derzeit in einer Phase der Lockerungen. Restaurants, Hotels, Museen und Theater haben geöffnet, teils müssen Tickets aber im Voraus gebucht werden. Die Geschäfte haben geöffnet, wie viele Kunden gleichzeitig rein dürfen ist beschränkt. Die Campingplätze sind ohne Einschränkung geöffnet.

Wer mit dem Flugzeug nach Spanien kommt, muss ein Gesundheitsformular über das Portal Spain Travel Health oder entsprechende Apps ausfüllen. Wer mit der Fähre kommt, muss diesen Link nutzen. Man erhält dann einen QR-Code, den man beim Einschiffen und der Ankunft in Spanien vorlegen muss. Außerdem müssen EU-Bürgerinnen und Bürger das digitale EU-Covid-Zertifikat besitzen. Kinder unter 12 Jahren müssen weder Test, noch Impfung, noch Genesung nachweisen.

Allerdings hat auch jede Region in Spanien, je nach Corona-Inzidenz, ihre eigenen Beschränkungen. Diese können sich auch kurzfristig ändern. Im allgemeinen haben Restaurants, Hotels, Campingplätze, Geschäfte und touristische Einrichtungen geöffnet. Überall ist aber die Auslastung beschränkt. Das gilt auch für die Strände. Es kann vorkommen, dass Badegäste weggeschickt werden, wenn der Strand zu voll wird.

Derzeit müssen auch vollständig Geimpfte sowie Genesene nach der Einreise in Quarantäne und mehrere Coronatests machen. Reisende müssen sich im Passenger Locator Form frühestens 48 Stunden vor Ankunft anmelden und einen negativen Corona-Test vorlegen. Nach der Ankunft in England sind zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben - am zweiten und am achten Quarantänetag sind weitere Coronatests vorgesehen. Diese Testtermine müssen schon im Einreiseformular gebucht und bezahlt werden. Das ändert sich aber zum 19. Juli. Dann müssen vollständig Geimpfte nach ihrer Ankunft in England nicht mehr in Quarantäne, aber einen PCR-Coronatest machen.

Ähnliche Einreisebestimmungen gelten für Wales, Schottland und Nord-Irland. In England werden ab dem 19. Juli alle Corona-Auflagen aufgehoben. Alle Geschäfte und Kultureinrichtungen sind dann uneingeschränkt geöffnet. Es gibt keine Maskenpflicht und auch keine Kontaktbeschränkungen mehr.

Wie fast überall ist auch in Portugal eine elektronische Reiseanmeldung nötig. Zudem müssen Einreisende einen negativen PCR-Test, eine Impfung oder Genesung nachweisen. Kinder unter 12 Jahren sind ausgenommen.

An dem sonst belebten Strand sind kaum Menschen zu sehen. Das Robert Koch-Institut hatte Portugal vorübergehend als Virusvariantengebiet eingestuft. Viele deutsche Touristen waren deshalb eilig abgereist. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nachdem sich die als ansteckender geltende Delta-Variante des Coronavirus im Land durchgesetzt hat, versucht die portugiesische Regierung, das Infektionsgeschehen durch strenge Hygienemaßnahmen einzudämmen. So gilt wieder eine nächtliche Ausgehsperre. In manchen Regionen, darunter der Hauptstadt Lissabon, dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 23 und 5 Uhr nur mit triftigem Grund auf die Straße.

Im allgemeinen sind Geschäfte, Restaurants, Museen und Theater geöffnet. Es gelten selbstverständlich Abstandsregeln und Maskenpflicht, wo es zu eng wird. Nicht alle Campingplätze haben ihre sanitären Einrichtungen vollständig geöffnet. An den Stränden zeigt ein Ampelsystem, wie voll sie sind und ob noch Badegäste erlaubt sind.

Auch für die Mittelmeerinsel ist eine Online-Registrierung vor Abflug vorgeschrieben. Es wird dann eine "Cyprus Flight Pass" ausgestellt, den man ausgedruckt bei sich haben muss, und in dem man auch seinen Impfnachweis hochladen sollte. Denn bei der Ankunft auf Zypern werden die Passagiere stichprobenartig auf Corona getestet. Fällt der Test bei einem Sitznachbarn Im Flugzeug positiv aus, muss man selbst für zehn Tage in Quarantäne. Ein Impfnachweis könnte hilfreich sein.

Reisende aus Deutschland dürfen derzeit ohne Weiteres in Belgien Urlaub machen. Sie müssen keinerlei Corona-Nachweis erbringen. Wer mit dem Flugzeug einreist, muss sich innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise online registrieren. Für Auto- oder Zugreisende nicht einmal das nicht erforderlich.

In Regionen mit hoher Inzidenz, wie derzeit in Flandern, ist vieles geschlossen. In Gebieten mit niedriger Inzidenz sind Geschäfte, Restaurants, Hotels, Museen und Kinos eingeschränkt geöffnet.

Blick aus einem Hotelzimmer auf zwei Pinguine, die durch das Wasser der Pinguinhöhle im Tierpark Pairi Daiza im belgischen Brugelette schwimmen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch die Strände können unter Einhaltung des Mindestabstands besucht werden. Die Campingplätze haben zwar alle geöffnet. Allerdings bieten sie sich nur für Wohnmobil-Reisende an, da die Toiletten- und Waschräume geschlossen sind.

Erforderlich für die Einreise ist ein negativer Coronatest vor der Abreise oder eine vollständige Impfung oder Genesung. Eine Online-Registrierung wie in den meisten anderen Urlaubsländern wird nicht verlangt. Für Kinder gelten unterschiedliche Regeln bei der Einreise. Kinder unter 15 Jahre brauchen keinen Coronatest vorzuweisen. Alle Ungeimpften ab 15 Jahren müssen bei der Einreise einen negativen Coronatest vorweisen.

Je nach Infektionsgeschehen können in bestimmten Regionen Geschäfte, Restaurants und Hotels geschlossen sein. Die meisten haben aber mit den üblichen Hygieneauflagen geöffnet. Das gilt auch für Strände sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Campingplätze sind geöffnet, allerdings können die sanitären Einrichtungen nur eingeschränkt benutzt werden.

Griechenland-Urlauber müssen spätestens 24 Stunden vor der Abreise ein Online-Formular ausfüllen und sich registrieren. (Achtung: Das Formular kann nicht im Browser Internet Explorer aufgerufen werden!) Und wie in fast allen Ländern wird entweder ein negativer Corona-PCR-Test, eine vollständige Impfung oder Genesung von Einreisenden erwartet. Mit der Fähre kann man derzeit nur von Italien aus nach Griechenland gelangen.

Menschen sonnen sich am Strand von Sarakiniko auf der griechischen Insel Milos. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Restaurants, Cafés und Kneipen sind geöffnet, allerdings ist die Gästezahl begrenzt. In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht, draußen nicht mehr. Am Strand sind pro 1.000 Quadratmeter 80 Badegäste erlaubt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden.

Alle Urlauber müssen sich innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einreise online registrieren. Zudem müssen sie getestet, geimpft oder genesen sein, um sich frei in Italien bewegen zu können. Das gilt auch für Kinder, die älter als sechs Jahre sind. Das heißt sie müssen vor der Abreise einen PCR-Test machen. Wer weder getestet, noch geimpft oder genesen ist, muss sich zehn Tage "selbst isolieren" und am Ende testen lassen.

Es muss nicht immer der Strand sein. Das Meer kann auch von hoch oben, wie hier an der Amalfiküste in Italien, unvergesslich sein. Imago IMAGO / imagebroker

Wichtig zu betonen: Im Auto oder auf dem Motorrad dürfen nur Personen aus einem Haushalt zusammen fahren. Oder die haushaltsfremden Personen müssen hinten im Wagen sitzen, der Beifahrerplatz muss leer bleiben.

Ob Geschäfte, Restaurants oder kulturelle Einrichtungen geöffnet haben, hängt davon ab, in welche Risikoklasse die Region eingeteilt ist. Derzeit gibt es nur weiße Zonen in Italien, in denen alles unter Einschränkungen geöffnet sein darf. So sind auch die Campingplätze geöffnet, aber vielleicht nicht mit dem sonst üblichen Angebot und auch die sanitären Einrichtungen können nur beschränkt zur Verfügung stehen.

Mit dem "3-G-Nachweis", also getestet, geimpft oder genesen, darf man ohne Voranmeldung nach Österreich einreisen. Wer keine dieser drei Voraussetzungen erfüllt, muss sich innerhalb von 72 Stunden vor der Einreise online registrieren. Außerdem ist man verpflichtet innerhalb von 24-Stunden nach der Einreise einen PCR- oder Antigent-Test zu machen. Der Transit ist ohne Einschränkung erlaubt, muss aber auf direktem und schnellstem Weg erfolgen.

Eine Wanderung in den Bergen und ein Picknick hinter einem Heustadel ist auch in Coronazeiten möglich. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In Österreich gelten ähnliche Hygienemaßnahmen wie in Deutschland. Restaurants und Hotels sind geöffnet. Die Gäste müssen aber entweder getestet, geimpft oder genesen sein. In kulturellen Einrichtungen müssen Besucher sich vorher anmelden und Masken tragen. Campingplätze sind ohne Einschränkung geöffnet.

Auf dem Landweg kann man ohne Test- oder Quarantänepflicht und auch ohne Online-Registrierung einreisen. Einschränkungen gibt es im Flugverkehr, auf diesem Weg dürfen nur bestimmte Personengruppen einreisen.

In Ungarn sind Restaurants, Hotels, alle Geschäfte und auch kulturelle Einrichtungen ohne Einschränkung geöffnet. Auch für einen Strandbesuch gibt es, abgesehen von der Abstandsregel, keine Corona-Vorschriften.

Die Campingplätze sind uneingeschränkt geöffnet.