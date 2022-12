Am frühen Freitagmorgen haben unbekannte Täter in einer Bankfiliale in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) erneut einen Geldautomaten gesprengt. Immer wieder wurden in den letzten Wochen in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt. Oft sind die Sachschäden an Gebäuden und Geräten größer als die Beute, wie das Landeskriminalamt feststellt.