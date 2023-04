Der Untersuchungsausschuss hatte zum Ziel, die Fehler, die Entscheidungen und Verantwortlichkeiten in der Flutnacht und danach aufzuarbeiten. Nun ist die Beweisaufnahme zu Ende. Manche Sätze aus den vergangenen anderthalb Jahren wird man so bald nicht vergessen. Ein Rückblick und eine Bilanz in den Worten von Beteiligten.