Bankräuber legen Schiersteiner Brücke lahm

Ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke hat am Dienstagmorgen den Berufsverkehr zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen zum Erliegen gebracht. Ein Pkw-Fahrer war in die Mittelleitplanke gerast. Danach flüchteten der oder die Insassen. Die Polizei vermutet hinter dem Unfallverursacher einen Bankräuber. Am frühen Morgen war im hessischen Hofheim ein Geldautomat gesprengt worden.