Kommunalfinanzen in RLP: "So schlimm war es noch nie"

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich euch! Ich bin Valeska Parpart und heute versorge ich euch hier im Newsticker mit Infos, was in der Nacht passiert ist und was heute in Rheinland-Pfalz wichtig wird.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf eure Nachrichten an rlp-newsticker@swr.de.

Und wenn es Fotos gibt, die ihr mit uns allen teilen wollt, könnt ihr sie hier hochladen: