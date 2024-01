Menschen in Bitburg-Prüm haben am wenigsten von ihrer Rente

Eine Studie hat untersucht, wo Rentner sich in Deutschland am meisten leisten können - also ihre Kaufkraft hoch ist. Eine Region in RLP schneidet dabei besonders schlecht ab.

Gleich vorweg: Trauriges Schlusslicht der Studie ist der Landkreis Bitburg-Prüm. Rentnerinnen und Rentner, die dort leben, haben mit ihrer Rente bundesweit die niedrigste Kaufkraft - nämlich 856 Euro. Das zeigt eine Studie im Auftrag der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Zum Vergleich: Am höchsten ist die Kaufkraft für Rentner im ostdeutschen Gera - mit 1.437 Euro. Welche Zahlen liegen der Studie zugrunde? Die Autoren der Studie setzten für die 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland regionale Wohnkosten und die Durchschnittshöhe der Renten in Bezug. Daraus errechneten sie dann die örtliche Kaufkraft. Die zugrunde gelegten Daten beziehen sich auf das Jahr 2021. Die Studie trifft allerdings keine Aussage darüber, wie viel Geld Rentnerinnen und Rentnern tatsächlich zur Verfügung steht. Ob Ältere zusätzliche Einkünfte durch Kapital oder Mieten hätten oder ob sie im Wohneigentum lebten, sei nicht berücksichtigt worden, hieß es. Hier in RLP ist die Kaufkraft für Ältere eher hoch Auf die höchste Rentenkaufkraft in Rheinland-Pfalz kommen ältere Menschen im Landkreis Südwestpfalz mit 1.143 Euro. Dahinter folgen der Kreis Pirmasens (1.136 Euro), der Kreis Kusel und der Kreis Rhein-Pfalz (jeweils 1.077 Euro) sowie der Kreis Zweibrücken (1.075 Euro). Hier in RLP ist die Kaufkraft für Ältere eher niedrig Am anderen Ende der Skala folgen im Rheinland-Pfalz nach dem Eifel-Kreis Bitburg-Prüm die Stadt Trier (867 Euro), der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Koblenz (jeweils 904 Euro) sowie der Kreis Bernkastel-Wittlich (942 Euro). In der Landeshauptstadt Mainz liegt die Rentenkaufkraft bei 945 Euro - heißt Platz 339 von 400 insgesamt. Bundesweit lag die durchschnittliche Rentenkaufkraft bei 1.036 Euro. Kaufkraft im Alter Studie: Im Osten leben Rentner besonders günstig Einer neue Studie hat untersucht, wo Rentnerinnen und Rentner sich in Deutschland am meisten leisten können - also ihre Kaufkraft besonders hoch ist. Das Ergebnis zeigt ein deutli… Deutschlandweit: teurer Süden - günstiger Osten Deutschlandweit ist das Zusammenspiel aus regionaler Rentenhöhe und Kaufkraft im Süden am ungünstigsten. Hinter dem Eifelkreis sind Garmisch-Patenkirchen, das Berchtesgadener Land sowie die Städte Regensburg und Freiburg mit je 862 Euro die Regionen mit der geringsten Kaufkraft. An der Spitze stehen allesamt Kreise in den neuen Bundesländern: Hinter Gera rangieren Chemnitz (1.428 Euro) und Cottbus (1.425 Euro) auf den weiteren Plätzen. "Im Osten treffen höhere Renten auf niedrigere Lebenshaltungskosten", so das Fazit von Studienleiter Oliver Ehrentraut.