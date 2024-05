In welchem Bahnhof hielt der Rheingold-Express nie?

Die gegebene Antwort ist

Die richtige Antwort lautet: Ludwigshafen

Im ersten Jahrzehnt seines Bestehens ab 1928 stoppte der sogenannte Fernfernschnellzug (ja, das hieß wirklich so) "Rheingold" in Mainz, später hielt der Zug in der 1980er Jahren auch in Koblenz. Ludwigshafen stand jedoch nie auf dem Fahrplan - im Gegensatz zu Mannheim auf der anderen Rheinseite, wo der "Rheingold"-Express in allen Jahrzehnten regelmäßg Fahrgäste aus- und zusteigen ließ.