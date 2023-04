Parkinson-Therapie: Ein Hirnschrittmacher gegen das Zittern

Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. Er soll ein stärkeres Bewusstsein für die Krankheit schaffen.

Die Parkinson-Krankheit oder auch "Morbus Parkinson" ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie tritt vor allem im höheren Lebensalter auf und schränkt die Bewegungsfähigkeit ein. Ihre Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt. Typische Symptome sind Zittern, steife Muskeln und eine Verlangsamung der Bewegungsabläufe. Im weiteren Krankheitsverlauf beeinträchtigt Parkinson zudem das Gleichgewicht und die Körperhaltung.

Die Krankheit Parkinson entsteht schleichend und wird oft erst spät diagnostiziert. Dabei gibt es zwei maßgebliche Frühwarnzeichen.

Quelle: Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Tübingen

In Deutschland leiden fast 400.000 Menschen an Parkinson. In Rheinland-Pfalz dürften es nach Schätzung der deutschen Parkinson Vereinigung 6.000 bis 8.000 sein.