Ostermärsche in Rheinland-Pfalz gestartet

Gegen Krieg und Atomwaffen werden am Osterwochenende auch in Rheinland-Pfalz Menschen auf die Straße gehen. Die meisten Ostermärsche finden am Samstag statt.

In mehreren Städten hat das Netzwerk Friedenskooperative Ostermärsche geplant. Sie stehen in diesem Jahr erneut unter dem Eindruck des russischen Krieges gegen die Ukraine. In Mainz stand die Demonstration am Samstag unter dem Motto "Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt!".

Der Demonstrationszug war am Vormittag am Mainzer Hauptbahnhof gestartet. Die Abschlusskundgebung fand um 12:30 Uhr auf dem Leichhof statt. Das Netzwerk Friedenskooperative fordert Bundeskanzler Scholz dazu auf, aktiv für Friedensverhandlungen einzutreten, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Unter demselben Motto wie in Mainz fand in Kaiserslautern am Samstagmittag eine Kundgebung auf dem Schillerplatz statt. In Ludwigshafen versammelten sich die Friedensaktivisten zu einer 40 Kilometer langen Radtour am Berliner Platz. Auch am Fliegerhorst Büchel sind am Wochenende und an den Ostertagen Veranstaltungen geplant.

Karsamstag ist Höhepunkt der Ostermärsche

Insgesamt sind am Samstag in ganz Deutschland 70 Ostermärsche angemeldet. Der Karsamstag bildet damit den Schwerpunkt der diesjährigen Aktivitäten der Friedensbewegungen an Ostern.