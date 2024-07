Zehnkämpfer Niklas Kaul will olympisches Edelmetall

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor - diesmal Zehnkämpfer Niklas Kaul.

Seit drei Jahren liegt sein Fokus auf Olympia. In Mainz trainiert Niklas Kaul dafür zehnmal pro Woche, hat in diesem Jahr sogar sein Lehramts-Studium auf Eis gelegt. Mit den Olympischen Spielen hat der Mainzer noch eine Rechnung offen: Sein bitteres Aus nach der Fußverletzung vor drei Jahren in Tokio zerstörten alle Medaillen-Hoffnungen. Mut macht, dass er in den wichtigen Wettkämpfen immer top war: Europameister 2022, Weltmeister 2019. Jetzt soll es auch mit olympischem Edelmetall klappen.