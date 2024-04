per Mail teilen

Einen Bus rufen, wenn man ihn braucht - und überall dort einsteigen, wo man ihn braucht. So könnte öffentlicher Nahverkehr der Zukunft aussehen. Um das Thema "Busse auf Abruf" geht es in dieser Woche auch auf dem Deutschen Nahverkehrstag in Koblenz. Mancherorts ist da auch schon einiges passiert. Ein Beispiel aus Trier.