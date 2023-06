Es soll einen Ehrenamt- und Sportkoordinator geben, sagt Nicolas Meyer. So könne man die Vereine auf Seiten der Verwaltung unterstützen. Den Faschingsumzug solle im kommenden Jahr dann ein Projektstab planen, in dem auch Vertreter der Karnevalvereine sitzen. Zum Thema Haus der Vereine sagt er: "Auch diese Idee haben wir gemeinsam in unserem Programm entwickelt, auch mit einem Kreativ- und Kulturquartier." Dazu will er eine Machbarkeitsstudie starten.