Noch nie haben so viele Menschen in Rheinland-Pfalz gelebt wie derzeit: Laut Statistischem Landesamt waren es Ende des vergangenen Jahres annähernd 4,127 Millionen Personen.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, ging die Zahl zum 13. Mal in Folge nach oben. Allerdings war der Zuwachs mit rund 2.100 Menschen deutlich geringer als im Vorjahr. Vor allem in den kreisfreien Städten leben nun mehr Menschen. Die Zuwachsliste führt Landau an (plus 2,4 Prozent), dicht gefolgt von Ludwigshafen (2,3) und Worms (2,2).

Mehr Menschen zu- als abgewandert

Schätzungen des Amts zufolge zogen im Laufe des Jahres 152.700 Menschen nach Rheinland-Pfalz, 132.000 Menschen verließen das Land, sodass der sogenannte Wanderungsüberschuss bei rund 20.700 Einwohnern lag. Dies waren etwa 10.600 Menschen weniger als 2023.

Dabei stieg die Zahl der Zuzüge von Ukrainerinnen und Ukrainern - von Januar bis Oktober 2024 wurden 9.400 Flüchtlinge gezählt. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 8.800 gewesen. Insgesamt hat etwa jeder siebte in dem Bundesland lebende Mensch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zahl der Todesfälle übersteigt Geburten

Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz mehr Todesfälle als Geburten registriert. So kamen rund 33.700 Säuglinge auf die Welt, 52.300 Menschen starben. "Die steigende Lebenserwartung und die vergleichsweise niedrigen Geburtenzahlen der vergangenen Jahrzehnte tragen dazu bei, dass sich die Altersstruktur der Bevölkerung trotz Zuwanderung kontinuierlich wandelt", hieß es vom Landesamt.

So nahm die Zahl der Menschen im typischen Erwerbsalter von 20 bis 59 Jahren im Vergleich zum Zensus 2022 um etwa 1,7 Prozent ab. Die Zahl der mindestens 60 Jahre alten Menschen stieg seitdem um 4,7 Prozent. Für seine Schätzung nutzt das Statistische Landesamt zum einen Bestandsdaten der Meldebehörden. Zum anderen greift es auf Zahlen des Zensus 2022 zurück und schreibt diese fort.