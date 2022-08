32, 36, 38 Grad - neue Hitzewelle schwappt über RLP hinweg

Der Sommer hat in Rheinland-Pfalz noch nicht fertig. In den nächsten Tagen schaukeln sich die Temperaturen ordentlich hoch. Ende der Woche können wir dann wieder durchatmen.

Das hatten wir ja vor Kurzem schon einmal: Tag für Tag wird es in dieser Woche laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Rheinland-Pfalz immer heißer. Am Dienstag ist es mit 32 Grad noch gut auszuhalten. Die werden auch nicht überall erreicht - die Vorderpfalz ist bei den Temperaturen ganz vorne mit dabei.

Die Nacht zum Mittwoch wird mit 19 bis 14 Grad noch keine tropische Nacht. Zumindest im heißen Sommer wünscht man sich, in der Eifel zu wohnen: Kühle 10 Grad Nachttemperatur lassen nichts zu wünschen übrig.

36 Grad und es wird immer heißer....

Bis zu 36 Grad sollen es in Rheinland-Pfalz dann am Mittwoch werden. Selbst in Kammlagen im Norden des Landes können es 30 Grad werden. In der Nacht wird es dann tropisch. Es kühlt ab, aber es wird mit 22 bis 16 Grad nicht wirklich kühl. Ausnahme: die Eifel! 12 Grad in der Nacht sind noch immer eine herrliche Erhol-Temperatur.

Mit den 36 Grad ist aber laut DWD-Vorhersage noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Für Donnerstag rechnen die Experten mit bis zu 38 Grad. Am heißesten wird es im Südwesten, im nördlichen Bergland soll es immerhin noch 31 Grad warm werden.

Kräftige Gewitter ab Donnerstagabend

Am Donnerstagabend und in der Nacht entlädt sich die schwül-heiße Sommerluft in kräftigen Gewittern, mit Sturmböen ist zu rechnen. Dafür sinken die Temperaturen in der Nacht zu Freitag dann wieder knapp unter die tropische Grenze von 20 Grad.

Freitag sehen die DWD-Meteorologen bislang noch Temperaturen von über 30 Grad als recht wahrscheinlich an, ab Samstag soll es dann mit deutlich unter 30 Grad sehr viel angenehmer werden.