Trierer Amokfahrer steht erneut vor Gericht

Am Dienstag hat ein zweiter Prozess zur Amokfahrt in Trier begonnen. Dabei geht es um die Schuldfähigkeit des Amokfahrers. Kurz nach Beginn wurde bekannt, dass mehr als drei Jahre nach der Bluttat ein weiteres Opfer gestorben ist. Das teilte der Anwalt mit, der das Opfer und seine Angehörigen in der Nebenklage vertritt.