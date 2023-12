per Mail teilen

Auf dem Koblenzer Hauptfriedhof ist am Freitag eine Frau beerdigt worden, die vor einem Monat in einer Wohnung in Koblenz getötet wurde. Sie soll dort als Prostituierte gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiter gegen einen Mann und eine Frau wegen dringenden Mordverdachts. Sie sollen die Frau grausam gequält und misshandelt haben.