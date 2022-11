Fünfte Metall-Tarifrunde hat in Ludwigsburg begonnen

In Ludwigsburg haben am Donnerstag die Gespräche zur fünften Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Auch die Metaller in Rheinland-Pfalz hoffen, dass es dort zu einer Einigung kommt, denn gelingt ein Pilotabschluss im Bezirk Baden-Württemberg, könnte dieser auf andere Bereiche übertragen werden.