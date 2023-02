Mathelehrer: Für Mathe braucht man hohe Frusttoleranz

per Mail teilen

In Deutschland sind im Jahr 2021 weniger Studenten in ein Studium der MINT-Fächer wie Mathe gestartet. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mathe - ein Fach, das bereits in der Schule stark polarisiert. Warum begeistern sich wenige Schülerinnen und Schüler dafür? Das hängt für Mathelehrer Carsten Jung unter anderen mit der Komplexität des Faches zusammen, alles baue aufeinander auf. Jede kleinste Unachtsamkeit führe zu Fehlern.