Nach der Bluttat in einem Mainzer Hotel am Freitag hat die Staatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis bekanntgegeben. Demnach hat der Mann erst seine Frau und dann sich selbst mit einem Messer getötet.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist davon auszugehen, dass der 30-jährige Ehemann seine Frau mit mehreren Messerstichen und Schnitten in Hals und Bauch getötet hat. Die 26-Jährige sei verblutet - in Kombination mit einer Luftembolie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Obduktion habe außerdem gezeigt, dass sich die 26-Jährige gewehrt habe. Nach der Tat habe sich der Mann die Kehle durchgeschnitten. Er habe keinerlei Abwehrverletzungen gehabt.

Attacke im Hotelzimmer

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seine Ehefrau in einem Hotelzimmer angegriffen hat. Die Frau arbeitete dort als Reinigungskraft. Die 26-Jährige konnte noch in den Flur flüchten, dort stach ihr Mann sie dann jedoch nieder und tötete anschließend sich selbst.

Rettungskräfte hatten noch etwa 40 Minuten versucht, beide wiederzubeleben. Die Tatwaffe fanden die Ermittler im Hotelflur.

Wollte 26-Jährige ihren Ehemann verlassen?

Die Hintergründe der Tat sind auch nach der Obduktion von offizieller Seite weiter unklar. Allerdings kursieren Informationen, wonach das 26-jährige Opfer plante, seinen Ehemann zu verlassen. Dieser habe das wohl nicht hinnehmen wollen.

Ermittlungen der Polizei gehen weiter

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter. Die Leichen wurden inzwischen durch die Staatsanwaltschaft freigegeben.

Am vergangenen Freitagvormittag waren die tote Frau und der schwer verletzte Mann in dem Hotel am Mainzer Zollhafen gefunden worden. Der Mann verstarb wenig später.