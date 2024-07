Die Frau, die am Freitag tot in einem Hotel in Mainz gefunden wurde, arbeitete dort im Housekeeping. Das hat das Hotel bestätigt. Unter den Angestellten herrsche große Betroffenheit.

Auch wenn die Kripo den Tatort wieder freigegeben hat - die erste Etage des Mainzer Hotels bleibt für den Hotelbetrieb geschlossen. Das teilte eine Pressesprecherin der Hotelkette auf SWR-Anfrage mit. Im Flur im ersten Stock starben am Freitag zwei Menschen; zunächst eine 26-jährige Frau. Später erlag auch ihr 30-jähriger Ehemann seinen schweren Verletzungen. Wie die beiden ums Leben kamen, das ermittelt jetzt die Mainzer Kriminalpolizei. Große Betroffenheit unter Angestellten in Mainzer Hotel Die 26-Jährige sei bei einem Dienstleister angestellt gewesen, der für das Housekeeping in dem Hotel zuständig sei, so die Pressesprecherin. Unter den Angestellten herrscht offenbar große Betroffenheit. Am Freitag wurden alle vom Team der Notfallseelsorge der Polizei betreut. Nach Angaben der Pressesprecherin ist seit Montag ein Reha-Manager der Berufsgenossenschaft im Hotel und bietet psychotherapeutische Hilfe an. Auch der Hotelmanager befinde sich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im engen Austausch. Mainz Obduktion am Mittwoch Tote in Mainzer Hotel waren Ehepaar Die Frau und der Mann, die am Freitag tot in einem Mainzer Hotel gefunden wurden, waren ein Ehepaar. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Toten sollen obduziert werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Mainzer Hotel bietet Stornierung und Zimmerwechsel an Wegen des Vorfalls am Freitag habe man den Hotelgästen angeboten, Zimmer zu wechseln oder auf ein anderes Hotel umzubuchen. Auch eine kostenlose Stornierung sei möglich, so die Pressesprecherin. Acht Gäste hätten dieses Angebot angenommen. Viele Hotelgäste waren am Freitag auch von der Polizei befragt worden. Gegen 21 Uhr waren die Ermittlungen im Hotel nach Angaben der Pressesprecherin abgeschlossen. Um Näheres über den Tod des Ehepaares herauszufinden, hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leichen angeordnet. Laut Polizei ist das für Mittwochvormittag geplant.