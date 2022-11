per Mail teilen

Bis Freitag treffen sich die Innenminister und Innenministerinnen der G7-Staaten im Kurhaus Wiesbaden und im Rheingau. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bemühe sich, die Beeinträchtigungen für Bürger und Bürgerinnen so gering wie möglich zu halten, so eine Sprecherin. Allerdings könne es sein, dass auch kurzfristig Straßen für einen gewissen Zeitraum gesperrt werden müssten. Dauerhaft wird laut Polizei nur ein Stück der Landstraße, die zum Kloster Eberbach in Eltville führt, gesperrt. Dort wird der Verkehr von Donnerstagmorgen bis Freitagnachmittag umgeleitet.

Mehr als 1.000 Polizeikräfte im Einsatz

Während der dreitägigen Konferenz sind nach Angaben der Wiesbadener Polizei mehr als 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Außerdem werde auch mit Hilfe von Hubschraubern und Drohnen für Sicherheit gesorgt. Bürger und Bürgerinnen können am Donnerstag - dem Haupttag der Konferenz - von 7 bis 17 Uhr ein Bürgertelefon anrufen. Es ist erreichbar unter der Telefonnummer 0611 345 5600.

Ukraine-Krieg wird Thema sein

Thematische Schwerpunkte werden neben den sicherheitspolitischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges unter anderem die Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus sein. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Internet.

Deutschland hat aktuell den G7-Vorsitz inne. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Ministerinnen und Minister aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA eingeladen. Außerdem nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union und weiterer internationaler Gremien und Organisationen teil.