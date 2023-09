Warntag: Nicht alle Kommunen in der Region Mainz machen mit

Am 14. September findet des bundesweite Warntag statt. Auch die Städte und Landkreise in Rheinhessen und an der Nahe nehmen teil - doch nicht überall werden die Sirenen ausgelöst.

Sirenen heulen, Handys schrillen und Warnmeldungen laufen in Radio und Fernsehen: Am bundesweite Warntag testen die Katastrophenschutzbehörden von Bund und Kommunen wieder die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme. Auch in Rheinhessen und an der Nahe beteiligen sich Städte und Landkreise. Ab 11 Uhr wird zunächst das bundesweite Warnsystem MoWaS ausgelöst, das Warnapps aktiviert, Meldungen an Medien versendet und Warnnachrichten über Mobilfunk verschickt (Cell Broadcast). Ab 11:45 Uhr soll dann eine Entwarnung erfolgen. Sirenen im Landkreis Bad Kreuznach nicht digital ansteuerbar Während in den Städten Mainz und Worms um Punkt 11 Uhr die Sirenen zu hören sein sollen, werden sie im Landkreis Mainz-Bingen erst mit einigen Minuten Verzögerung ausgelöst. Nach Angaben des Kreises werden dabei auch die zuletzt neu installierten digitalen Sirenen getestet. Allerdings führt der Landkreis nur die Verbandsgemeinden Gau-Algesheim, Rhein-Nahe, Rhein-Selz sowie die Städte Bingen und Ingelheim als Teilnehmerinnen auf. Die Stadt Ingelheim testet neben den stationären Sirenen im Stadtgebiet auch mobile Sirenen. Dabei geht es nicht nur um klassische Lautsprecherwagen, sondern auch um Koffer, die auf normalen Fahrzeugen befestigt und während der Fahrt bedient werden können. Laut Mirko Gauer, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim, sind gerade diese mobilen Sirenen bei einem Stromausfall von Vorteil. Neben stationären Lautsprechern erprobt die Stadt Ingelheim auch neue, mobile Sirenen. Landkreis Mainz-Bingen Der Landkreis Bad Kreuznach meldet, dass die dortigen Sirenen noch nicht digital ansteuerbar seien. Die für Warnung und Entwarnung vorgesehenen Tonfolgen könnten deshalb nicht via Fernschaltung ausgelöst werden. Im Landkreis Alzey-Worms sollen die Sirenen fast überall auslösen. Nach Angaben der Stadt bildet nur der Alzeyer Stadtteil Dautenheim eine Ausnahme. Dort mache die Technik Probleme, sagte der zuständige Wehrleiter Joachim Ganz. Der Generalaustausch sei jedoch für den Jahresbeginn 2024 vorgesehen. Nähere Informationen zum Warntag und den unterschiedlichen Warnwegen finden Sie in diesem Artikel: Rheinland-Pfalz Bundesweiter Warntag am 14. September Warntag lässt auch in RLP Sirenen heulen und Handys bimmeln Am Donnerstag sollen ab 11 Uhr wieder deutschlandweit die Sirenen heulen und die Handys bimmeln. Der Warntag dient dazu, die Systeme zu testen. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz