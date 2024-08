In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte mehr als 40 rote Graffitis und Schriftzüge in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) gesprüht. Laut Polizei haben die Schriftzüge zum Teil linksextreme Inhalte.

Die Sprühereien sind an verschiedenen Stellen in Ingelheim an Wänden und auf Straßen zu lesen. Sie stehen offenbar im Zusammenhang mit einer geplanten Demonstration am Samstag (17.08.24) in Ingelheim. In diese Richtung ermittelt jetzt zumindest die Ingelheimer Polizei.

Rechter Aktivist hat Demo angemeldet

Nach ihren Angaben hat der Wöllsteiner Florian Grabowski für Samstag diese Demonstration angemeldet. Bei ihm handelt es sich nach Angaben von Kennern der Szene um einen über Rheinhessen hinaus bekannten Rechtextremisten. Die Polizei erwartet zu diesem Aufmarsch maximal 20 Personen.

Drei Gegendemonstrationen angemeldet

Allerdings wurden auch drei Gegendemonstrationen angemeldet - vom Ingelheimer Bündnis gegen Rassismus und Gewalt e.V. (IN-Rage), von Bündnis 90/Grüne und vom Israelischen Freundeskreis.

Wir wollen keinen Rechtsextremismus in Ingelheim – weder in unsrem Stadtparlament, noch auf unseren Straßen.

Diese Gegendemonstrationen finden laut Polizei jeweils auf festen Plätzen statt. Sie geht davon aus, dass am Samstag ab 13 Uhr die gesamte Ingelheimer Mitte von den Demonstrationen betroffen sein wird. Die Polizei wird nach eigenen Angaben mit vielen Einsatzkräften vor Ort sein.