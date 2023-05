Anmod.Vorschlag:

Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Das heißt: der Besitz von bis zu 25 Gramm von Cannabis soll straffrei bleiben. Diese Menge darf man auch in der Öffentlichkeit dabeihaben. Außerdem soll der Eigenanbau von Cannabis in gewissen Mengen erlaubt sein. Und es soll Geschäfte geben, die Cannabis kontrolliert abgeben. Das Ganze soll zunächst in so genannten Modellregionen in Deutschland ausprobiert und dann wissenschaftlich begleitet werden. Die Stadt Mainz will sich als so genannte Modellregion bewerben, in der der Verkauf stattfinden darf. Was das bedeutet und welche Risiken Experten sehen, erläutert SWR1 Reporterin Lucretia Gather.